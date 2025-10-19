Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş beraberinde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal ve Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile birlikte Çorum’un önder çiftçilerinden Boztilki Tarım sahibi Adem Boztilki tarafından gerçekleştirilen şeker pancarı hasadını yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında; şeker pancarı hasadı yerinde incelenirken, aynı zamanda soğuk hava deposu ile patates ve kuru soğan depolarında da üretim sonrası süreçler değerlendirildi.

İncelemelerde, ürünlerin uygun koşullarda saklanması, depolama altyapısının geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Taş, çiftçilerin alın teriyle ürettikleri ürünlerin doğru koşullarda saklanarak ekonomiye kazandırılmasının önemine değinerek, “Tarımsal üretimin her aşamasında üreticilerin yanındayız” dedi.

