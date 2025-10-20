Emekliye ayrılan Cavit Erkılınç’tan boşalan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, SETA Genel Müdürü Abdulkadir Çay atandı.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ankara merkezli bir düşünce kuruluşu.
Prof.Dr. Fahrettin Altun, 2018’de İletişim Başkanı olduğunda, SETA Genel Koordinatörlüğü görevini Prof. Dr. Burhanettin Duran’a bırakmıştı. Duran, 10 Temmuz’da İletişim Başkanlığı’na atandığında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı idi.
Muhabir: Haber Merkezi