Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi, öğrencilerin kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla TÜYAP Samsun Kitap Fuarı ve kentin tarihi mekânlarına bir gezi düzenledi.

Öğrenciler, idareci ve öğretmenler eşliğinde yapılan gezi programı kapsamında önce TÜYAP Samsun Kitap Fuarı ziyaret edildi. Öğrenciler, fuarda farklı yayınevlerinin standlarını gezerek ilgilerini çeken kitapları inceleme ve satın alma fırsatı buldular. Öğrenciler ayrıca Bandırma Vapuru, Tütün İskelesi, Amisos Tepesi ve 19 Mayıs Üniversitesi’ni de görme imkanı buldu.