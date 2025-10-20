Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, bazı işletmelere ve sanayi kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.

Başaranhıncal, KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş ile birlikte KOSGEB destekleriyle hayata geçen, Çorum’un yerli markalarından Hepa Coffee firmasını ziyaret etti.

TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı ve Hepa Coffee firması sahibi Zeynep Yarımca ve Alper Yarımca, firma hakkında bilgiler verdiler.

Başaranhıncal ve Tonkuş, Hepa Coffee firmasını, yenilikçi vizyonu ve kalite odaklı yaklaşımıyla ülkemizin markalaşma gücüne değer kattıkları için kutladılar.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan ile birlikte, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Golonya firması sahibi ve Meclis Üyesi Ali İlker Tosun’u ziyaret etti.

Başaranhıncal ve TSO Meclis Üyesi Ali İlker Tosun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Taş Değirmen Makina firmasını ziyaret ederek, firma sahipleri Sebahattin Eke ve Harun İlci’den firma hakkında bilgiler aldılar.