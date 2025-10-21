Korkmazi mahlasıyla halk şiirleri de yazan Hasan Korkmaz’ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen hakka yürüme erkânının ardından Karagöz Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, CHP önceki dönem il başkanları, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, eğitimciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR