AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, 2024-2025 Adli yılın açılışı nedeniyle Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Baro Başkanı Turan Kalıpçı ve Yönetimini ziyaret etti. 
Milletvekili Ahlatcı ziyaretlerde yeni Adli Yıl’ın avukatlar, hâkimler, savcılar ve bütün adalet ile hukuk teşkilatı için hayırlı olması temennisini iletti.
Bektaş, Öztürk ve Kalıpcı da Milletvekili Ahlatcı’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.

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Editör: HABER MERKEZİ