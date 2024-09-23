Fatih Cami’nde gerçekleştirilen programa, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, müftü yardımcıları, Şehit Emre Beker Kuran Kursu Yöneticisi Habibe Aksan, öğrenciler ve veliler katıldı.

Mevlid-i Nebi Cami Çocuk Buluşması’nda öğrenciler tarafından Kuran’ı Kerim tilaveti, salavat gösterisi yapıldı. Ayrıca müzik atölyesi ve defli ilahi grubu ilahiler okuyarak hep birlikte dua ettiler. Çocukların dini anlamda geliştirilmesi hedeflenen programda, Müftü Şahin Yıldırım, çocuklarla ilgilenerek ikramlarda bulundu.

Şehit Emre Beker Kuran Kursu Yöneticisi Habibe Aksan ise, çocuklara mevlid geleneklerinin öğretilmesinin ve bunun camii içerisinde gerçekleştirilesinin çocuklar açısından farkındalık sağladığını belirterek Şehit Emre Beker Kuran Kursu olarak çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ