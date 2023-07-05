AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi. Ziyarette emekli TOKİ konutlarında yaşanan sorunu anlatan Ahlatcı, Bakan Özhaseki’den destek istedi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Milletvekili Ahlatcı, Bakan Özhaseki’nin konuya hemen müdahale ettiğini, eksik olan işlerin tamamlanarak konutların “kış aylarına kalmadan” teslim edilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

Milletvekili Ahlatcı, Emeklilerimiz başta olmak üzere tüm hak sahiplerimizin sesi olmak ve taleplerini yerine getirmek boynumuzun borcudur. konuya olan hassasiyeti nedeniyle Bakan Özhaseki’ye teşekkür ederim dedi.