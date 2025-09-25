New York Türk Evi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelen Ahlatcı ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Burada, Amerika’nın farklı bölgelerinden gelen Türk diasporası temsilcileriyle bir araya gelinerek toplumsal bağların güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılması yönünde görüşmeler yapıldı.

Program kapsamında düzenlenen TASC 8. Geleneksel Gala Yemeğine de katılım sağlandı. Bu buluşmada Türk diasporası temsilcilerinin yanı sıra farklı kültürlerden davetlilerle de temaslarda bulunuldu.

Milletvekili Ahlatcı, ziyaret sırasında yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın temasları kapsamında bulunduğumuz Amerika’dan, Dünyanın merkezi Çorum’uma selam olsun. Tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi