Edinilen bilgiye göre Çobandivan Köyü’nde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, önce ormanlık alana, daha sonra ise Ahmetoğlan Köyü arazisine sıçradı. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve İl Özel İdaresi’ne ait iş makinaları sevk edildi.

Köy halkının küreklerle, traktörlerle müdahale ettiği yangının dağlık-tepelik bir arazide çıkması nedeniyle itfaiye ve diğer araçlar güçlükle müdahale etti.

Yangınla ilgili bilgi veren Çobandivan Köyü sakinlerinden Rasim Kavlak, “Yangına küreklerle müdahale ederek ormana daha fazla zarar vermesine engel olduk. Kayalık ve tepe bir arazide meydana gelen yangına itfaiye araçları yaklaşamadı. Köy halkımızın desteği ve bölgeye gönderilen araçların desteğiyle yangını güçlükle kontrol altına aldık. Ancak rüzgarın da etkisiyle yangın Ahmetoğlan Köyü arazisine ve yaylalara sıçradı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarlaların bir kısmının sürülmesi, bazı tarlaların ürününün hasat edilmesi ve herk olması yangının zararlarını kısmen azalttı. Ancak ormanımızın bir bölümünün yanması bizleri derin üzüntü içerisinde bıraktı. Bu üzüntülü ve zor günümüzde yanımızda olan tüm vatandaşlara, kurumlara teşekkür ederiz. Tüm halkımıza geçmiş olsun, Allah beterinden esirgesin” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi