Çelenk sunma törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 38. Ahilik Haftası münasebetiyle Yılın Ahisi seçilen Kasaplar ve Celepler Odası üyesi Selim Kölegöz, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve yönetim kurulu üyeleri, ÇESOB’a bağlı oda başkan ve yöneticileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, ÇESOB çelenginin Birlik Başkanı Recep Gür tarafından Atatürk Anıtına sunulmasının ardından sona erdi.

Törenin ardından katılımcılar Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekindiler.

Muhabir: Haber Merkezi