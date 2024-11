AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Ahlatcı Çorum FK’nın Ankara Keçiörengücü karşısında aldığı 3-2’lik zaferle büyük mutluluk yaşadı.

Ankara Aktepe Stadyumu’nda oynanan maçı yerinde takip eden Ahlatcı, karşılaşma sonrası duygularını sosyal medyada paylaştı.

Ahlatcı, “Sevdamız, Kırmızı Siyah Takımımıza her zaman güveniyor, çok daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum,” diyerek takımın başarısını kutladı.

Çorum FK’yı yürekten desteklediğini belirten Ahlatcı, “Helal olsun çocuklar,” sözleriyle takımı tebrik ederek takımımızın her zaman her yerde yüreğiyle yanında olduğu söyledi.

