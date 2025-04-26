8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde yarın sondan bir önceki hafta olan 13.hafta maçları oynanacak. Lider Alacagücü’nün 1 puan gerisinde olan H.E.Kültürspor ile 3 puan gerisinde olan Alaca Belediyespor yarın Çorum’da kozlarını paylaşacak. İtfaiye Sahası’nda oynanacak bu kritik karşılaşma saat 15.00’de başlayacak. Lider Alacagücü ise saat 15.00’de Alaca İlçe Sahası’nda oynanacak maçta küme düşmeme mücadelesi veren Ulukavakspor’u konuk edecek. Bir diğer küme düşmeme mücadelesi veren İskilipgücü ise sahasında Gülabibeyspor’u saat 15.00’de başlayacak maçta konuk edecek. Rakibi ligden çekilen İskilipspor ise haftayı oynamadan 3-0 hükmen galip kapatacak.

Editör: RIFAT KARA