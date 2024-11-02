Trendyol 1.Lig 11.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK deplasmanda Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nün konuğu oldu. Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 11.dakikasında ev sahibi Keçiörengücü Camara'nın golü ile 1-0 öne geçti. Maça bir türlü ortak olmakta zorlanan Kırmızı-Siyahlılar dakikalar 26'ı gösterdiğinde Suat'ın golü ile eşitliği sağladı. Bu golden 5 dakika sonra ev sahibi Keçiörengücü kazanılan serbest vuruş sonrası Rroca'nın golü ile skoru 2-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyuna ortak olan konuk Çorum FK, rakip kalede pozisyonlar bulmaya başladı. Eren'in de oyuna dahil olması ile birlikte daha üretken bir görüntü ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar beraberlik golünü 75.dakikada Eren'in ayağından buldu. Beraberlik golünün ardından baskısını arttıran Çorum FK , 90.dakikada Zargo'nun kendi çabası ile ceza sahasına taşıdığı topu muhteşem bir vuruşla filelerle buluşturarak skoru 3-2 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 3-2 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Kırmızı-Siyahlılar puanını 16'a yükseltirken, ev sahibi Keçiörengücü ise 14 puanda kaldı.