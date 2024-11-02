Trendyol 1.Lig 11.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK deplasmanda Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nün konuğu oldu. Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 11.dakikasında ev sahibi Keçiörengücü Camara'nın golü ile 1-0 öne geçti. Maça bir türlü ortak olmakta zorlanan Kırmızı-Siyahlılar dakikalar 26'ı gösterdiğinde Suat'ın golü ile eşitliği sağladı. Bu golden 5 dakika sonra ev sahibi Keçiörengücü kazanılan serbest vuruş sonrası Rroca'nın golü ile skoru 2-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

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İkinci yarıda oyuna ortak olan konuk Çorum FK, rakip kalede pozisyonlar bulmaya başladı. Eren'in de oyuna dahil olması ile birlikte daha üretken bir görüntü ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar beraberlik golünü 75.dakikada Eren'in ayağından buldu.  Beraberlik golünün ardından baskısını arttıran Çorum FK , 90.dakikada Zargo'nun kendi çabası ile ceza sahasına taşıdığı topu muhteşem bir vuruşla filelerle buluşturarak skoru 3-2 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 3-2 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Kırmızı-Siyahlılar puanını 16'a yükseltirken, ev sahibi Keçiörengücü ise 14 puanda kaldı.

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Editör: RIFAT KARA