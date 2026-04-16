Yüzme İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yüzme İl Birinciliği’ne rekor katılım gerçekleşti. Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen il birinciliği hem katılım, hem de sportif başarı açısından Çorum yüzme sporu için önemli bir dönüm noktası oldu. Yüzme İl Temsilcisi Tuğrul Özkadı gözetiminde gerçekleşen ve iki gün süren yarışlar sonunda kızlarda Çorum Gençlikspor 9 bin 185 puanla birinci olurken, Çorum Ataspor 8 bin 716 puanla ikinci, Atletik Performans Spor Kulübü 6 bin 902 puanla üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise bu kez zirvenin sahibi 8 bin 622 puanla Çorum Ataspor olurken, Çorum Gençlikspor 7 bin 435 puanla ikinci, Hitit Spor Sporları Kulübü ise 6 bin 430 puanla üçüncü olarak tamamladı.

Yarışlar sonunda açıklamalarda bulunan Yüzme İl Temsilcisi Tuğrul Özkadı, elde edilen sonuçların yalnızca bir yarışma sıralaması olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu organizasyon, Çorum’da yüzme sporunun geldiği noktayı çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Rekor katılımın yanı sıra yarışmalardaki performans düzeyi, kulüplerimizin ne kadar sistemli ve planlı bir şekilde çalıştığını göstermektedir.

Özellikle altyapıdan gelen sporcu sayısındaki artış, yüzme sporunun ilimizde her geçen gün daha geniş bir tabana yayıldığını ve doğru bir gelişim süreci içerisinde olduğunu göstermektedir.

Kulüplerimizin disiplinli, özverili ve uzun vadeli hedeflere dayalı çalışmaları sayesinde yüzme branşında güçlü bir yapı oluşmuştur. Bu yapının önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılar getireceğine inanıyorum.

Elde edilen bu tablo, sadece bugünün değil, geleceğin de ne kadar umut verici olduğunu göstermektedir. Tüm kulüplerimizi, antrenörlerimizi, sporcularımızı ve bu sürecin en önemli destekçileri olan velilerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.