Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Yiğit Arslan düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Arslan’ın yardımcılıklarını Denizli bölgesinden İbrahim Ethem Potuk ile Ankara bölgesinden Murathan Çomoğlu yapacak. Saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada Ankara bölgesinden Burak Kamalak da dördüncü hakem olarak görev alacak.

Yiğit Arslan, Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 5 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 2021-2022 Sezonunda sahasında 1461 Trabzon’u 2-1, geçen sezon da yine sahasında Bandırmaspor’u 4-0 yenerken, 2013-2014 Sezonunda evinde Erzurumspor’la 1-1, 2023-2024 Sezonunda ise Ankara’da Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldılar. Çorum ekibi tek yenilgisini 2015-2016 Sezonunda, deplasmanda Kastamonuspor’a karşı 2-1’lik skorla aldı.

Yiğit Arslan, Sivasspor’un ise 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlılar 2022-2023 Sezonunda Alanyaspor’u deplasmanda 3-0 yenerken, 2025-2026 Sezonunda ise deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 yenildi.