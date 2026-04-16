Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Erkekler Voleybol Grup Birinciliği Çankırı’da devam ediyor.

Düzce Belediyespor, Amasya Mesaspor ve Çankırı Birlikspor ile gruptan çıkma mücadelesi veren Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ilk maçında Düzce Belediyespor’u 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Bugün ikinci maçında Amasya temsilcisi Mesaspor ile karşılaşan Kırmızı-Siyahlılar bu maçı da 3-0 kazanarak son maçlar öncesi puanını 6 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi.

Çorum’un genç efeleri yarın Çankırı Birlikspor ile grup liderliği maçına çıkacak. Saat 11.00’de oynanacak bu maçı Sungurlu Belediyespor kazanması halinde yarı final gruplarına grup birincisi olarak yazdıracak. Kaybetmesi halinde ise en iyi grup ikincisi olarak yarı final gruplarında Çorum’u temsil etmeye hak kazanacak.

Muhabir: RIFAT KARA