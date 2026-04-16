Çorum’da ilk kez düzenlenen Parkour İl Birinciliği, Kader Dokgöz Şimşek koordinatörlüğünde büyük bir organizasyonla hayata geçirildi ve şehrimizde yeni bir spor branşının kapıları aralandı.

Bu önemli organizasyonun ardından Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Çorumlu sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkatleri üzerine çekti. Toplam 16 sporcu ile katılım sağlanan şampiyonada, sporcularımızdan 9’u hız ve serbest parkur kategorilerinde finale kalarak büyük bir başarıya imza attı.

Kısa sürede elde edilen bu başarı; disiplinli çalışma, doğru yönlendirme ve güçlü antrenör kadrosunun bir sonucu olarak öne çıkarken, Çorum’un parkour branşında da iddialı bir şehir olacağının sinyallerini verdi.

Kader Dokgöz Şimşek yaptığı açıklamada: “Çorum’da ilkini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun ardından Türkiye Şampiyonası’nda böyle bir başarı elde etmek bizler için gurur verici.