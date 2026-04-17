Trendyol Türkiye 1. Futbol Ligi’nde, Play-Off’tan Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, geride kalan 35 haftalık periyotta 55 gol atıp kalesinde 37 gol görürken, mevcut puan cetvelinde, ilk 7 sıradaki takımlar arasında en az gol atan ve en çok gol yiyen ikinci takım olarak dikkat çekiyor. Bu tablo, kırmızı-siyahlı takımın savunmasını tartışmaya açarken, rakamlar da savunma oyuncularının hücuma katkısının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu ortaya koyuyor. Orta saha, kanatlar ve forvet hattında ise dengeli bir gol dağılımı dikkat çekiyor.

SAVUNMACILAR

ETLİYE SÜTLÜYE

KARIŞMIYOR

Arca Çorum FK’nın savunmasında görev yapan futbolculardan sadece stoper Sinan Osmanoğlu 1 gol atarken, sağ bek Üzeyir Ergün 2 asist, alternatif sağ bek Kerem Kalafat ve stoper Attamah ise 1’er asistle skora katkı sağlayabildiler.

Takımın savunmasının hücuma destek verememesi, modern futbolda kanat beklerinin veya stoperlerin oyun kurma ve bindirme aksiyonlarına katılamamasıyla açıklanırken, bu durumun genellikle yanlış taktiksel kurgu, oyuncuların fiziksel yetersizliği veya hücum odaklı bir oyunda savunmanın yorgun düşmesi sonucu ortaya çıktığına dikkat çekiliyor.

Arca Çorum FK’nın 35 maçta attığı 55 golün 16’sı orta saha oyuncularından gelirken, Oğuz Gürbulak 5, Atakan Akkaynak 4, Ferhat Yazgan, Aleksic ve Fredy 2’şer, Pedrinho ise 1 gol attı.

Arca Çorum FK’nın gol yükünü ise kanat ve forvet oyuncuları çekiyor. Kanat oyuncuları 17, forvet oyuncuları ise 21 gol attı. Takıma ara transfer döneminde katılan Mame Thiam 9 golle Arca Çorum FK’nın en golcü ismi olurken, ara transfer döneminde Sarıyer’e giden Eze’nin yanı sıra Samudio ve Burak Çoban’ın 6’şar, Yusuf Erdoğan ve Serdar Gürler’in 4’er golü bulunuyor. Ara transfer döneminde Vanspor’a giden Oğulcan Çağlayan ise kırmızı-siyahlı formayla 3 gol attı.