Çorum’da 2019 yılından beri SP Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevini yürüten Fatih Işık görevini Seyit Ahmet Güher'e devretti. Görev teslim töreni sebebiyle yazılı bir açıklamada bulunan Işık, yaklaşık 5 yıla yakın süredir SP İl Başkanı Faruk Cıdık’ın tensipleri ile sürdürdüğü görevini Seyit Ahmet Güher'e teslim ettiğini hatırlattı. Fatih Işık: “Görev sürem boyunca birlikte çalışmalar gerçekleştirdiğim kıymetli gençlik kolları yönetim kurulu üyelerine teşekkür eder, Seyit kardeşime de hayırlı çalışmalar dilerim” dedi.

SP İl Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Güher ise kendisini bu göreve layık gören İl Başkanı Cıdık ile bugüne kadar başarı ile görev yapan Işık ile yönetimine teşekkür etti. Seyit Ahmet Güher; “Elimizden geldiği kadarıyla takatimizin son damlasına kadar ülkem için, milletim için, genç kardeşlerimiz için, ümmetin dirliği ve birliği için Rabbimin izniyle mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Türkiye'nin en genç milletvekili adayı olan Seyit Ahmet Güher, 14 Mayıs’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nden SP kadrosu adayı gösterilmişti. Güher ayrıca Saadet Partisi Merkez İlçe Gençlik Kolları başkanlığı görevini yürütüyordu.