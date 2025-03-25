“Son günlerde yaşanan ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve rahmetli annesine yönelik yapılan çirkin ve ahlaksız saldırılar, milletimizin kutsal değerlerini hiçe sayan alçakça bir provokasyondur” diyen Alar, bu tür ifade ve davranışların yalnızca ahlaki bir çöküşün göstergesi değil, aynı zamanda milletin iradesine kasteden bir ihanet olduğunu kaydetti.

Türk milletinin iradesine yapılan hiçbir saldırıyı mazur görmeyecek kadar büyük ve güçlü olduğunu belirten Alar, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Milletimizin sabrını zorlayan bu tür davranışlar karşısında en sert şekilde duruş sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hukuk çerçevesinde gereken ne varsa yapılacak, toplum vicdanında mahkûm edilen bu edepsizlikler, aynı zamanda adalet önünde de hak ettiği cezayı bulacaktır.

Bu tür aşağılık provokasyonlara karşı her bir gönül dostlarımızın sorumluluğu vardır. Aile değerlerimize, milletimizin liderine ve kutsallarımıza yönelik bu tür saygısızlıklara karşı ses çıkarmak, Türk Milleti olarak boynumuzun borcudur. Daha güçlü bir Türkiye, bu tür ahlaksızlıklarla mücadeleden doğacaktır. Susmayacağız, birlik ve beraberlik içinde bu rezilliklere geçit vermeyeceğiz!”

Editör: Haber Merkezi