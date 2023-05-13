Millet İttifakı milletvekili adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı ve Burçin Solmaz Polat, beraberinde il başkanları ve parti yöneticileriyle birlikte Osmancık Caddesi (Yazı Çarşı), Çöplü Çarşısı ve Arasta ile Mimar Sinan Mahallesi’nde esnaf gezisi düzenledi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden milletvekili adayları, seçim kampanyası boyunca kendilerine verilen destek ve gösterilen sıcak ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Esnafa hayırlı işler, bol kazançlar dileyen milletvekili adayları, vatandaşlarla da sohbet ederek, tüm seçmenleri sandığa sahip çıkmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek isteyen heyet, “Çorum hakkını alacak, esnafımız hakkını alacak. Hep birlikte başaracağız. Aydınlık günler bizi bekliyor” dedi.

Esnaf gezisine ayrıca; CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, partilerin yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları üyeleri ile bazı Millet İttifakı temsilcileri katıldı.