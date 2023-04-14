Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat ve Seyit Ahmet Güher, Millet İttifakına destek veren partilerin yöneticileri ile birlikte Alaca’ya geniş kapsamlı bir ziyaret düzenledi.

CHP Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, İYİ Parti Alaca İlçe Başkanı Hilmi Akça ve DP Alaca İlçe Başkanı İsmail Gençkurt’un ev sahiplinde Alaca esnafını ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek önerilerini alan milletvekili adayları ve parti yöneticileri, vatandaşlarla da sohbet ederek 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adaylarına destek istedi.

“TÜRKİYE’NİN KURTULUŞ REÇETESİYİZ”

Milletvekili adayları, vatandaşların yoğun ilgisi karşısında memnuniyet duyarken, çeşitli siyasi görüş ve mozaiklerin bir araya gelmesiyle oluşan Millet İttifakı’nın Türkiye’nin kurtuluş reçetesi olduğunu vurguladı.

Millet İttifakı iktidarında işsizliğin, hayat pahalılığının, yüksek enflasyonun tarihe karışacağına dikkati çeken milletvekili adayları, çocukların yatağa aç girmediği, anne ve babaların gelecek kaygısı yaşamadığı, tarım ve hayvancılık alanında üretimin şahlandığı, her alanda kalkınma hamlelerinin atıldığı, gençlerin işsiz kalmadığı, öğrencilerin okul ve yurt sorunu yaşamadığı, esnafın, sanayicinin, tüccarın, memurun herkesin yüzünün güldüğü, zamların ve hayat pahalılığının sona erdiği bir sistemi kuracaklarını dile getirdi.

Milletvekili adayları, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasi ile taçlandırmak istediklerini vurgulayarak, aydınlık yarınlara yürümek için halkın desteğini istedi.

MİLLET İTTİFAKI, TÜM KADROLARI İLE SAHADA

Alaca ziyaretine; Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat, Seyit Ahmet Güher, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Alaca CHP İlçe Başkanı İsmail Çimen, Alaca İYİ Parti İlçe Başkanı Hilmi Akça, Demokrat Parti Alaca İlçe Başkanı İsmail Gençkurt, DEVA Partisi Milletvekili aday adayı Zehra Benli, CHP önceki dönem il başkanları Hasan Eray Tüfekçi, Gürsel Yıldırım ile Milet İttifakına destek veren partilerin yöneticileri ve kadın kolları katıldı.