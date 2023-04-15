Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ile de Millet İttifakı adaylarına ziyaretleri esnasında eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden adaylar, Çorum’un hakkettiği hizmeti almasının vaktinin geldiğinin altını çizerken, toplumun tüm kesimlerinin yüzünü güldürecek tedbirleri hayata geçireceklerini anlattılar.

Milletvekili adayları ilçede esnafın ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılandı.

Millet İttifakı adaylarına başarılar dileyen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ise, “Gün bugündür. İnşallah bu seçimde emeklerimizin karşılığını alacağız. Milletimiz ve ülkemiz için başlatmış olduğumuz bu iyilik harekâtı ile başarıya ulaşacağız. Değerli adaylarımıza başarılar dilerim. Var gücümüzle desteklere devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyaretler esnasında Millet İttifakı adaylarına Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen’in yanı sıra; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, İYİ Parti İlçe Başkanı Hakan Tekercioğlu, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, CHP önceki dönem il başkanlarından Hasan Eray Tüfekçi, Gürsel Yıldırım, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin İl-İlçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile bazı partililer de eşlik etti. (Haber Merkezi)