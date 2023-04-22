CHP logosuyla 14 Mayıs seçimlerine hazırlanan Millet İttifakı Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat ve Seyit Ahmet Güher, parti yöneticileri ile birlikte Osmancık’ta saha çalışması yaptı.

Ziyaretlerine Koyunbaba Türbesi ile başlayan milletvekili adayları, burada dua ederek manevi haz aldı.

Ekonomik tıkanıklık, alım gücünün düşüklüğü, hayat pahalılığı, yatırım yokluğu, işsizlik, geleceği görememe gibi birtakım problemlerden yakınan Osmancıklılar, “ekonomi ile ilgili problemler bir şekilde mutlaka çözülür. Ama önemli olan ülkemizin, gençlerimizin geleceği. Ülkemizin huzuru, bekası, ay yıldızlı bayrağımızın ebediyen dalgalanması, İstiklal Marşı’nın, ezanlarımızın susmaması çok daha önemli. Güçlü bir birliktelik sağlayarak ülkemizin sorunlarını çözelim” dediler.

“BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”

Millet İttifakı adayları ve yöneticileri ise “birlikte kazanacağız. Ülkemize yeniden baharlar gelecek” ifadesini kullandı.

Milletvekili Adayları, 14 Mayıs seçimlerinin önemi üzerinde durarak, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasi, barış, adaletle taçlandırmak istiyoruz. Seçimlerin önemi çok büyük. Lütfen sandığa, demokrasiye sahip çıkalım. Temel amacımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı seçtirmek, parlamentoda çoğunluğu sağlamak, ülkemize demokrasiyi, baharı getirmek” diye konuştu.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, sivil toplum kuruluşları ile görüşen Millet İttifakı heyeti, ilçeden moral depolayarak ayrıldı.

Osmancık ziyaretine; Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat, Seyit Ahmet Güher, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı Hanim Ergül, Milletvekili aday adaylarından Hasan Eray Tüfekçi, Ertan Yaşar, Zehra Benli, CHP İlçe Başkanı Sadık Eker, İYİ Parti İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Halil İbrahim İnoğlu, Milet İttifakına destek veren partilerin ilçe başkanları, İl-İlçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları katıldı. (Haber Merkezi)