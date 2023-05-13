Yarın ulusça bir kez daha sandık başına gideceğiz. Yine aynı dilekleri tekrarlarken, millet iradesinin üstünde hiçbir gücün olmadığı gerçeğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Karşıt görüşlere de saygı duyarak, azami anlayış ve hoşgörü içinde sandık başına gidelim, barış ve huzur ortamında siyasi tercihimizi sandığa yansıtalım. Yine demokrasi kazansın, yine Türkiye kazansın, yine sevgi kazansın…

Objektif gazetecilik anlayışım ve her kesimle barışık, Çorum milliyetçisi kimliğimle, Çorum’un ortak paydalarından biri olarak nitelenmem, en büyük onurum, bu duygumu sık sık paylaşıyorum. Kaldı ki, aday adaylığım sürecinde bile bu niteliklerimi koruduğumu düşünüyorum. Ama, kişi olarak benim de fikrimi, temennimi veya tahminimi söyleme hakkımın olduğu kanısındayım.

Herkesin ortak fikri şu ki, Çorum seçimi üç ihtimalli. Son seçimde olduğu gibi AK Parti lehine 3-1, MHP’nin milletvekili çıkarması durumunda 2-1-1 veya Millet İttifakı’nın yüksek performans göstermesi halinde 2-2…Bunu son radyo programımda da belirttim, başka ihtimal yok. Peki, benim temennim veya tahminim nedir? Daha iri puntolarla ifade edeceğim:

AK Parti 2 CHP 2