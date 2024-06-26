Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Midi Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Nevşehir’de devam ediyor. Manisa, Denizli ve Konya temsilcileri ile birlikte C grubunda mücadele eden Çorum Belediyespor grupta oynadığı ilk maçında Denizli Cavidilspor’u 3-0, ikinci maçında ise Manisa Turgutlu Belediyespor’u aynı skorla mağlup etti. Gruptak üçüncü ve son maçını ise bugün Gülşehir Spor Salonu’nda Konya Büyükşehir Belediyespor ile oynadı. Saat 13.00’de başlayan karşılaşmada Eymen Salih Özübek, Necip Fazıl Aykaç, Mustafa Ilikman, Bekir Daylan, Oğuzalp Yener, Efe Hüseyin Kele, Salim Daylan, Yasin Kurt, Muhammed Emin Kepçe, Ali Hacırecepoğlu, Yasin Dikmen ve Mahmut Eymen Coşkun oyuncu grubu ile mücadele etti. Rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan midi efeler maçı 25-11, 28-26 ve 25-18’lik setlerle 3-0 kazanarak grubunu 9 puanla lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Çorum temsilcisi son 16 turunda yarın F grubunu ikinci sırada tamamlayan İzmir temsilcisi Altegmaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma aynı salonda saat 15.30’da başlayacak.

Editör: RIFAT KARA