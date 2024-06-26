Türkiye Güreş Süper Liglerinde 2023-2024 sezonu, geçtiğimiz cumartesi günü Ankara’da yapılan müsabakalarla sona erdi. Süper Lig'de Çorum’u temsil eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü, serbest stilde ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

İkincilik kupası ile Çorum’a dönen güreşçiler Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Güreşçiler için belediye binası önünde mehterli tören yapıldı.



"Bu gurur tüm Çorum’un"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın karşılama töreninde yaptığı konuşmada güreşçileri ve antrenörleri tebrik etti. Başkan Aşgın, “Çorum güreş şehri ve yiğidin harman olduğu bir şehirdir. Yiğitlerimiz çok güzel bir mücadele ortaya koyarak önemli bir başarıya imza attılar. Şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek bizlere bu gururu yaşatan antrenörlerimizi ve güreşçilerimizi tebrik ediyorum. Bu gurur tüm Çorum’un” şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS