Türkiye genelinde önceki gün yapılan ve resmi olmayan sonuçlara göre 70 binin üzerinde oy alarak 1999-2002 yılları arasından sonra 21 yıl sonra milletvekili seçilmeyi başaran Vahit Kayrıcı coşkusu sokaklara taştı.

Seçim sonuçlarının öğrenilmeye başlanmasından itibaren Çorum’da Saat Kulesi civarı, Gazi ve İnönü Caddesi ile kentin bir çok cadde ve sokağında konvoy yapan MHP üyeleri büyük bir coşku yaşadı.

21 yıl aradan sonra Çorum’da milletvekili çıkarılmasının mutluluğunu yaşayan partililer gecenin geç saatlerine kadar Türk ve MHP bayraklarıyla traktör, kepçe, vinç, motosiklet, otomobil ve kamyonlarla konvoy yaparak renkli görüntüler oluşmasını sağladılar.