Hanoğlu Konağı’nda düzenlenen programa MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, KAÇEP İl Başkanı Serap Ergün ile birlikte yaklaşık 500 civarında partili kadın katıldı.

KAÇEP Başkanı Serap Ergün’ün açış konuşmasıyla başlayan programda İl Başkanı Agah Karapıçak da kürsüye gelerek, “Bizim tarihimiz Türk Kadının kahramanlıkları ile doludur. Geçmişten günümüze Türk Kadını ülke yönetiminde, savaş meydanlarında, sosyal yaşamda, iş hayatında başarılarını kanıtlamıştır. Önümüzdeki seçimlerde de sizlerle başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır” dedi.

Milletvekili adayları adına söz alan 1. Sıra adayı Vahit Kayrıcı ise, ülke gündemi ve Çorum yereli hakkında düşüncelerini paylaştı.

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin önemine dikkat çeken Vahit Kayrıcı, “Bu seçim, ülkemizin varlık yokluk seçimi. Bu seçim ülkemizin geleceğini belirleyecek bir seçim. Bu seçimde sandığa küskünlüklerimiz ve dargınlıklarımızı bırakarak gitmek mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçmeliyiz, MHP’yi de güçlü bir şekilde mecliste temsil edecek duruma getirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Çorum’da da 20 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti’nin seçilen milletvekillerinin yetersizliği nedeniyle hak ettiği hizmetlerin Çorum’a kazandırılamadığını söyleyen Kayrıcı, “Çorum’da bizim her dönemde milletvekili çıkarabilecek potansiyelimiz oldu. Ama, çok az oy farlarıyla milletvekili çıkaramadık. Bu seçimde inşallah makus talihimizi yeneceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)