İl Başkanı Çıplak, Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte, Cumhur İttifakı desteğiyle İl Genel Meclisi Başkanı seçilen Duran Bıyık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, MHP ve Cumhur İttifakı olarak Bıyık’a duyulan destek ve güvenin tam olduğu ifade edildi. Görüşmede ayrıca, ilin ihtiyaçları doğrultusunda adil bir yönetim anlayışıyla hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Ziyaret kapsamında, öncelik sırasına göre çözüm bekleyen konuların ele alınması gerektiği vurgulanırken, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak her türlü hizmet ve projede desteklerin süreceği belirtildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık’a ve yeni yönetimine görevlerinde başarılar dilenirken, gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür edilerek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

