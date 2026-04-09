İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Albayrak İlkokulu’nda, Sıfır Atık Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

“Küçük ellerden büyük adımlar” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler sıfır atık bilinci konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar yaptı. Çevre duyarlılığının artırılmasının hedeflendiği etkinlikte, geri dönüşümün önemi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ön plana çıkarıldı.

Minik öğrencilerin aktif katılım sağladığı programda, doğayı koruma bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekildi. Etkinlik, hem eğitici hem de farkındalık oluşturucu yönüyle takdir topladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ