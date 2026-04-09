Çorumlu sanatçı Nergis Ay, bir süredir sahnelerden uzak kaldı. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Nergis Ay, hayata tutunabilmek, yeniden türküler söylemek için mücadelesini sürdürüyor.

SAHNELERİN GÜLÜ SOLMASIN

Çorum’da şenliklerin, düğünlerin, dayanışma gecelerinin, özel günlerin sevilen sanatçısı Nergis Ay, yakalandığı hastalık nedeniyle aylardır sahnelerden, dostlarından uzak kaldı. Kemoterapi nedeniyle saçlarını sıfıra kestirmek zorunda kalan, bir süre hastanede tedavi gören ve tedavisini evinde sürdüren sanatçı, çalışamadığı için zor günler yaşıyor.

“HAYATTAN BEKLENTİLERİM,

HAYALLERİM, UMUTLARIM VAR”

Kendisiyle görüştüğümüz Nergis Ay, 6 ayı aşkın süredir kanserle mücadele ettiğini belirterek, “Hayattan beklentilerim, umutlarım var. Her şeye rağmen mücadelemi sürdürüyorum. Sahneleri, türkü söylemeyi, dostlarımı çok özledim. Yediğim her lokmada, içtiğim her suda, attığım her adımda Çorumlu dostlarımın hakkı var. Tüm sevdiklerimin, dostlarımın yanımda olduğunun farkındayım. Hepsine gönül dolusu selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bütün Çorum’un yanımda olduğunun bilincindeyim. Sizleri en güzel yere, Allah’ıma emanet ediyorum” dedi.

“TÜRKÜLERİMİZİ YİNE

BİRLİKTE SÖYLEYECEĞİZ”

Sanatçı Nergis Ay, bu olumsuz günlerin atlatılması, yeniden hayata tutunması için Çorumlu dostlarının, sivil toplum kuruluşlarının, halkın ilgisini, hayır duasını ve desteğini bekliyor. Yeniden türkü tadında buluşmak için kendisine desteğimizi esirgemeyelim.

Çorum’un değeri, gerek ilimizde, gerekse ülkemizin dört bir yanında konserlere, festivallere, şenliklere, düğünlere katılan, birçok ünlü sanatçı ile birlikte türküler söyleyen, gönlümüzde, kalbimizde büyük bir yeri olan Nergis Ay’ın yanında olmak, ona yaşam sevinci aşılamak hepimizin temel görevi olmalı.

Nergis Ay ile uzun yıllar birlikte görev yapan çalışma arkadaşı Veli Keser de, sanatçının sağlığına kavuşması için elinden gelen çabayı göstermekte. Nergis Ay’a ulaşmak isteyenler; 0 532 470 53 68 nolu telefonu arayabilecek.

Muhabir: Haber Merkezi