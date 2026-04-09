Çorum’da restoran, kafe gibi mekanların açılabilir camlı kısımlarının bulunduğu yerlerde de sigara içilmesi yasağının uygulanmaya başlamasının ardından denetimle sıklaştı. CHP’li Tuncay Yılmaz, sigara yasağı denetimlerinin yeme içme sektörünü durma noktasına getirdiğini ifade etti.

"BU ŞEHRİ DENETLEYENLER SANKİ AZRAİL"

Meclis’te gündem dışı söz alan Yılmaz, şunları söyledi: “Bir sigara yasağı konusu var bütün şehirde. Özellikle yeme içme sektörü durma noktasına geldi. Karar doğru mudur doğrudur. Tütünle mücadele, bağımlılıkla mücadele edilmeli midir edilmedir. Ancak hepimiz şehir dışına gidiyoruz. Ankara’sı, İstanbul’u komşu illeri… Yani bu şehri denetleyenler neredeyse Azrail. Esnafa dükkan kapattıracak. Bu kadar sıkı denetimin olduğu bu kadar yoğun denetimin olduğu herhalde 81 ildin içinde bir tane Çorum vardır.” dedi.

“BU ŞEHİRDE ESNAF BIRAKMAYACAĞIZ”

Yılmaz, zaten ekonomik kriz olduğunu hatırlatarak, “Dünya konjonktürü, yoğun enflasyon birde bu baskı yeme içme sektörünü şehirde bitirme noktasına getirmiştir. Sadece bununla mı kalıyor. Hayır efendim bu arada da Çorum Belediyesi’nin gölgelik yönetmeliğine muhalefetten önden çekmeler, yandan çekmeler bir çok işletmeye, doğru mu yapıyor muhtemelen. Kanuna uygunsa tabi yapılmalıdır ama esnafın üstüne bu kadar çok gidilince e şehirde de esnaf bırakmayacağız.” ifadesini kullandı.