İl Genel Meclisi’nde gerçekleştirilen yeni dönem başkanlık seçiminin ardından Alaca İl Genel Meclis Üyesi Tuncay Okur MHP Grup Başkanvekili oldu.

Grup Başkanvekilliği görevinin ardından bir açıklama yapan Tuncay Okur, kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: “Alaca’mızı ve Çorum’umuzu temsil etmek üzere hemşehrilerimizin teveccühüyle bu kutsal göreve seçildik. Partimizin İl Genel Meclisi'ndeki çalışmalarını koordine etmek ve halkımızın taleplerini en güçlü şekilde dile getirmek adına Grup Başkanvekilliği görevini layığıyla yerine getireceğim. Alaca’nın ve köylerimizin ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini meclis gündeminde titizlikle takip edeceğiz”

TUNCAY OKUR KİMDİR?

Alaca’nın tanınmış simalarından ve başarılı iş insanlarından biri olan Tuncay Okur, uzun yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi saflarında aktif siyaset yapmaktadır. 2024 yerel seçimlerinde Alaca 1. sıra İl Genel Meclis Üyesi adayı olarak girdiği yarışı kazanarak meclis üyeliğine hak kazanmıştır.

Muhabir: SELDA FINDIK