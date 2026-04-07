Türk Kızılay Çorum Kan Bağış Merkezi’nin Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda düzenlediği kan bağış kampanyasında, iki gün içinde 299 ünite kan bağışı sağlanarak bu alanda Çorum rekoru kırıldı.

Geleceğin kan bağışçısı olan öğrencilerin düzenli kan bağışının önemi konusunda bilinçlendirilmesi ve ailelerini kan bağışına teşvik etmeleri amacıyla düzenlenen kampanyaya, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

Kan vermek için gelen 18-65 yaş arasındaki gönüllüler; doktorlar tarafından muayene edildikten sonra kan bağışlarını yaptılar. Büyüklerini kan bağışına getiren öğrencilere teşekkür amacıyla madalya hediye edildi.

“Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla düzenlenen kan bağış kampanyasında öğrenciler ve veliler büyük bir toplumsal dayanışma örneği sergiledi. Etkinlikte, bağışlanan her bir ünite kanın 3 kişinin hayatına dokunabileceği vurgulanarak, kan bağışının toplumsal önemi bir kez daha hatırlatıldı.