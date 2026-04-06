Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, içme suyu şebekesinin verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak ve su arzını güvence altına almak amacıyla önemli bir altyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Şehrin içme suyu ihtiyacının %60’ını karşılayan OSB Arıtma Tesisi ile yeni inşa edilen 2. İsale Hattı’nın birbirine bağlanacağı çalışma için hazırlıklar tamamlandı.

KESİNTİ 22 SAAT SÜRECEK

Saha ekiplerinin yoğun bir mesai harcayacağı çalışma kapsamında, isale hattından arıtma tesisine bağlantı işlemi yapılacak. Çalışma nedeniyle, 7 Nisan Salı günü saat 06.00’da başlayacak olan kesintinin, 8 Nisan Çarşamba günü saat 04.00’e kadar devam etmesi öngörülüyor. Çalışmaların planlanan süreden önce bitirilmesi durumunda şebekeye suyun daha erken verileceği ifade edildi.

TÜM MAHALLELER ETKİLENECEK

Belediye’den yapılan uyarıda, çalışmanın ana hat üzerinde olması sebebiyle şehrin tamamında su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Açıklamada “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına, belirtilen süre zarfında su kullanımında tasarruflu olmaları ve gerekli önlemleri (su depolama vb.) almaları önemle rica olunur. Çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanarak şebekeye su verilmesi için tüm birimlerimiz teyakkuz halinde olacaktır. Gösterilen sabır ve anlayış için teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ