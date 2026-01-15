MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 10 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı’nda Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın tarafından il başkanlıklarına tebliğ edilen olağan kongre sürecinin çok kısa sürede başlatılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

Çıplak bu kapsamda MHP’nin ilçe kongrelerine en kısa sürede başlayacak olması nedeniyle, seçimle oluşacak yeni ilçe yönetim kurullarının daha etkili, kapsayıcı ve güçlü bir yapıya kavuşmasına katkı sunmak amacıyla Ortaköy İlçe Başkanı Murat Eraslan, Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek ve Kargı İlçe Başkanı Raşit Erdoğan’ın yürütmekte olduğu görevlerinden ayrıldığını dile getirdi.

MHP İl Başkanı Çıplak; “Görev süreleri boyunca göstermiş oldukları özverili çalışmalar, samimi gayretler ve MHP’nin kurumsal kimliğine sundukları değerli katkılar dolayısıyla Erarslan, İpek ve Erdoğan’a ayrı ayrı teşekkür ediyor; bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi