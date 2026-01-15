Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile KOSGEB Çorum Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen vizyon toplantısında, 2026 yılı girişimcilik destekleri kapsamlı bir perspektifle değerlendirildi. Toplantıda, KOSGEB Çorum Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, yenilikçi fikirlerin katma değerli çıktılara dönüşme sürecini ve bu süreçte sunulan devlet desteklerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte, bilginin ticari değere dönüşmesinin bölgesel kalkınmadaki kritik rolüne dikkat çekildi. Akademik birikimin girişimci bakış açısıyla buluşmasının yalnızca yeni işletmelerin kurulmasını değil, aynı zamanda toplumsal bir inovasyon sürecini de beraberinde getirdiği vurgulandı.

Muhabir: SELDA FINDIK