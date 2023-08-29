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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin takdir ve tensipleri, Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ın talimatları ile 26 Ağustos’ta Alaca’da başlayan kongre sürecinde Dodurga, Kargı, Oğuzlar, Ortaköy ve Mecitözü İlçe kongrelerini tamamladıklarını kaydeden İl Başkanı Çıplak, kongre sürecinin bugün Laçin, yarın ise Sungurlu ile devam edeceğini vurguladı.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı başta olmak üzere çok sayıda partilinin katılımı ile tam bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen kongrelerin 4 Eylül’de Boğazkale ile sona ereceğini belirten Mehmet İhsan Çıplak: “Kongre sürecimizin ardından yenilenen il ve ilçe yönetimlerimizle daha güçlü, daha dinamik ve eski-yeni ayrıştırmadan, birleştirici ve toparlayıcı bir şiarla hareket edip mesai kavramı gütmeksizin gece gündüz çalışacağız. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyla gazi meclisimize yiğit bir vekil çıkarmanın gururunu yaşarken diğer yandan da yerel seçimlerde de aynı gururu yaşamanın gayesi içerisinde çalışmaktayız.

Her ne kadar kongre süreci içerisinde olsakta diğer yandan mahalli idareler seçimleri için de var gücümüzle çalışmaktayız. Kongrelerimiz için gittiğimiz her ilçede vatandaşların dertlerini dinleyerek, sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayarak halkımızın teveccühüne teveccüh katmaktadır.” açıklamalarında bulundu.

Buna göre Alaca’da İsa Duru’nun ilçe başkanı olduğu kongre sürecinde Dodurga’da Bekir Yarbaşı, Ortaköy’de Murat Eraslan, Oğuzlar’da Oğuz Hantal, Kargı’da Raşit Erdoğan ve Mecitözü’nde Engin Coşkun ilçe başkanı seçildi.