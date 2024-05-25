MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim sonrası yürüttüğü projelerin, hedeflerin ve gelecek döneme ilişkin stratejilerin değerlendirildiği toplantıda konuşan İl Başkanı Çıplak, milletin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunmayı amaçladıklarını belirterek MHP’nin vizyonunu daha da ileri taşıyacak projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Cumhur İttifakı'na olan bağlılığı ve bu ittifakın önemini koruma konusundaki kararlılıklarına vurgu yapan MHP İl Başkanı Çıplak, “Cumhur İttifakı'nın gücünü ve değerini takdir ediyor ve bu ittifakın geleceğini sağlamlaştırmak için çalışmaya kararlıyız. Cumhur İttifakı'nın korunması, ülkemizin huzur ve istikrarı için önemli bir önceliktir. Bu ittifakın gücünü ve etkisini artırmak için, ortak değerlerimizi ve hedeflerimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ilçe başkanlarına seçim sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, “Milletimiz iradesini sandığa aksettirmiş ve her partiye, herkese çok anlamlı mesajlar vermiştir. Bu seçimlerin sonuçları, halkımızın MHP’ye güvendiğinin programlarının beğendiğinin sandığa yansımış bir göstergesidir” şeklinde sözlerini tamamladı.

Editör: HABER MERKEZİ