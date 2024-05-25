Sinan Demir, ilimizde 12 yıldır yayın hayatını sürdüren Hitit TV internet sitesinin yeni sahibi olduğunu duyurdu.

Aynı zamanda Demir Makine sahibi olan Sinan Demir, ilk kez medya sektörüne girdiğini ve Elvan Şimşek ile Hitit TV’yi satın almak üzere el sıkıştığını söyledi. Hitit TV ile medya sektöründe yeni bir yapılanma ile farklı bir bakış açısı getireceklerini söyleyen Demir, satışla ilgili resmi sürecin devam ettiğini de vurguladı. Demir ayrıca Hitit TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda basının tecrübeli isimlerinden Elvan Şimşek’in oturacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Elvan Şimşek ise iddialı bir yayın kadrosuyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlandıklarını söyledi. Şimşek, “Gazetecilik ilklerine dayalı bir anlayış içerisinde yayın yapacağız. Şuan bizi kimse yerel bir site olarak görmesin hedefimiz büyük. Şuan için sitemiz haberlerini dijital stüdyoda yapılan yayınlarla hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ