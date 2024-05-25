Yunus Z. idaresindeki 19 EZ 069 pkakalı hafif ticari araç ile Sefa A.'nın kullandığı 34 ZG 5013 plakalı otomobil Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi üzerinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ahmet Z. ile Serpil A. yaralandı.

Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 54. Sokak'ta ise motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Kaan S. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.