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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin kadın bölgesel hakemlerini kapsayan seminer 23-24 Kasım tarihleri arasında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacağı belirtildi. Ülke genelinden çok sayıda kadın hakemin yer alacağı seminere Çorum’dan Nuriye Çınar Bal da davet edildi.

Merkez Hakem Kurulu 3.Bölge Sorumlusu İbrahim Çınar ve 7.Bölge Sorumlusu Seçim Demirel tarafından verilmesi beklenen seminerde kadın hakemlerin gelişimine yönelik eğitim verileceği bilgisine ulaşıldı.