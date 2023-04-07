O dönemde okulda görev yapan öğretmenleri de katıldığı yemekte geçmiş hatıralar yad edildi. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci'nin de katıldığı buluşmada İmam Hatip ruhu taşımanın önemi ana başlıklı konuşmalar yapıldı.

Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu, buluşmayı organize eden, emek veren, katılan herkese teşekkür etti. Bu tür buluşmaların, zayıflayan sosyal ilişkileri güçlendirdiğini yeni nesle de örneklik ettiğini vurguladı. Daha geniş buluşma temennileri ile program tamamlandı.