Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporuna göre, perşembe günü gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde 2 ila 4 derece artması tahmin ediliyor. Meteorolojiye göre, Türkiye'nin kuzeydoğu bölgelerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇORUM °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu