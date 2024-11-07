Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporuna göre, perşembe günü gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde 2 ila 4 derece artması tahmin ediliyor. Meteorolojiye göre, Türkiye'nin kuzeydoğu bölgelerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ÇORUM °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 8°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu