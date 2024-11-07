Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar, 2024 yılının Ekim ayında da birçok acının yaşanmasına yol açtı. Ekim ayında Çorum'da 190'ı ölümlü-yaralamalı ve 275'i maddi hasarlı toplam 465 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 299 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 233 kişi öldü

Türkiye genelinde Ekim ayında 58 bin 385 kaza meydana geldi. Bu kazaların 197’si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 233 kişi hayatını kaybetti, 36 bin 509 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 848’ini bisiklet, 8’ini at arabası, 3 bin 660’ını motorlu bisiklet, 9 bin 635’ini motosiklet, 19 bin 374’ünü otomobil, 927’sini minibüs, 5 bin 719’unu kamyonet, 646’sını kamyon, 788’ini çekici, 702’sini otobüs, 364’ünü traktör, 11’ini arazi taşıtı, 80’nini özel amaçlı, 48’ini iş makinesi, 24’ünü ambulans, 9’unu tanker, 3’ünü tren, 13’ünü tramvay ve 721’ini diğer araçlar oluşturdu.