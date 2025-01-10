Meteoroloji, Çorum için önemli bir uyarıda bulundu. Orta Karadeniz bölgesinde sıcaklıkların düşeceği, yağışların etkisi altında olacağı belirtilirken, Çorum'da sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek. Özellikle hafta sonu Çorum'da yağışlı hava hakim olacak. Salı günü ise kentte karla karışık yağmur bekleniyor.

ÇORUM'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR, KARLA KARIŞIK YAĞMUR...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Çorum için bugün için Çorum sisli, sıcaklık 11°. Yarın için Çorum hava durumu Sisli, sıcaklık 11°, en düşük sıcaklık 0°.

12 Ocak 2025 Pazar Çorum hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°, en düşük sıcaklık 0°

13 Ocak 2025 Pazartesi Çorum hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°, en düşük sıcaklık 1°

14 Ocak 2025 Salı Çorum hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°, en düşük sıcaklık 1°