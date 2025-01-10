Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Mimar Sinan Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde çölyak ve glütensiz beslenme hakkında bilgiler verdi. Merkezdeki kursiyerler ve öğretmenlerin katıldığı seminer ilgiyle izlendi.

Toplumda çölyak farkındalığı oluşturmak ve halkı bilgilendirmek amacıyla yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirten Azak, “Çölyak ve glütensiz beslenme hakkında bilgiler verdikten sonra katılımcıların sorularını cevapladım. Hepsi de büyük ilgiyle takip ettiler. Bu faydalı etkinliği organize eden Merkez Sorumlusu Mine Cankar ile seminere katılan öğretmen ve kursiyerlere teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: SELDA FINDIK