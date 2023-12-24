21 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Muş, Rize, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarıda bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Pazar yağış kuzey kesimlerde var, yeni haftada sıcaklık batıda artmaya başlayacak.Çorum'da bugün en yüksek sıcaklık 7 derece ve yağış görünüyor.

İstanbul biraz bulutlu ve soğuk, 14 derece, pazartesi güneşli birgün. Ankara'da yağış kısa süreli, sıcalıklık 8 derece. İzmir güneşli 18, bursa parçalı bulutlu 15 derece. Antalya açık 20 derece.

Marmara'da Kocaeli, Sakarya kesiminde kısa süre yağmur var, Trakya ve Balıkesir'de hava daha açık, Edirne 14, Kocaeli 13, Balıkesir 15 derece. Yeni hafta daha ılık geçecek.

İç Anadolu'da Konya Niğde kesimi güneşli, kuzeyde, Çankırı, Yozgat, Sivas arasında ise yağış var. Eskişehir 11, Kayseri 8, Sivas 5 derece.

Ege güneşli ama akşamları ayaz var, rüzgar hafif, denizli 16, Muğla 15, Kütahya 12, Bodrum 19 derece. Pazartesi sıcaklık 2-3 derece daha yüksek olacak.

Akdeniz'de Isparta, Mersin kesimi açık, Kahramanmaraş, Hatay tarafı ise daha kapalı. Adana 19, Kahramanmaraş 14, Isparta açık 13 derece. Güneydoğu'da yağış Diyarbakır, Batman, Mardin tarafını daha fazla etkiliyor. Gaziantep 14, Diyarbakır 10 derece.

Karadeniz soğuk ve yağışlı, bölge genelinde yaylalara kar yağıyor. Bolu 5, Samsun ve Trabzon 8 derece. Doğu Anadolu'da sağanaklar sürüyor, Erzurum ve dağlara kar yoğun yağıyor. Erzurum 0, Malatya 10 derece.